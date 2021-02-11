八號風球下166宗塌樹　13人受傷到急症室求醫 (22:57)

另外，民政事務總署在各區共開放21個臨時庇護中心，共有121人入住。

【20:00】政府新聞處表示，截至晚上7時，政府1823電話中心收到149宗塌樹報告，渠務署確認3宗水浸個案，土木工程拓展署接獲3宗山泥傾瀉報告。醫院管理局指出，截至晚上7時，2男7女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

另外，民政事務總署在各區共開放20個臨時庇護中心，共有94人入住。

【13:17】政府新聞處表示，截至中午12時，政府1823電話中心收到67宗塌樹報告，渠務署確認兩宗水浸，土木工程拓展署接獲一宗山泥傾瀉報告。醫管局指出，截至中午12時，1男4女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

另外，民政事務總署在各區共開放19個臨時庇護中心，共有53人入住。

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