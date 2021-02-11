八號風球下166宗塌樹　13人受傷到急症室求醫 (22:57)

【22:57更新】熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台於今早（9日）6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，預料八號風球仍會維持一段時間【天文台風暴消息】。政府新聞處表示，截至晚上10時，政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到165宗及1宗塌樹報告。另外，渠務署確認3宗水浸個案。土木工程拓展署收到的山泥傾瀉報告數字則維持於3宗。醫院管理局表示，截至晚上10時，3男10女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。
另外，民政事務總署在各區共開放21個臨時庇護中心，共有121人入住。
【20:00】政府新聞處表示，截至晚上7時，政府1823電話中心收到149宗塌樹報告，渠務署確認3宗水浸個案，土木工程拓展署接獲3宗山泥傾瀉報告。醫院管理局指出，截至晚上7時，2男7女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。
另外，民政事務總署在各區共開放20個臨時庇護中心，共有94人入住。
【13:17】政府新聞處表示，截至中午12時，政府1823電話中心收到67宗塌樹報告，渠務署確認兩宗水浸，土木工程拓展署接獲一宗山泥傾瀉報告。醫管局指出，截至中午12時，1男4女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。
另外，民政事務總署在各區共開放19個臨時庇護中心，共有53人入住。