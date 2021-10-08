于文鳳追討周星馳佣金敗訴上訴駁回　上訴庭：原審法官無明顯錯誤 (20:37)

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上訴的于文鳳一方指出，原審法官對證據未有考慮充足而作出事實裁斷，又強調周星馳曾稱會將投資利潤10%分佣給于文鳳，認為口頭承諾屬法律協議。

上訴庭在判辭中指出，原審法官在歷時10日的聆訊負責評估證據和裁斷事實，全面判辭顯示其熟悉證據。上訴庭不接納于文鳳一方的上訴理由，並同意原審裁決，該口頭承諾不構成協議及不具法律約束力。上訴庭表示，于文鳳不爭議周星馳的山頂豪宅「天比高」12號屋用作自住，指出即使口頭承諾屬法律協議，因為物業並非投資，故沒有利潤佣金。

于文鳳一方批評，原審法官未有充分或全面考慮相關事實內容，包括周星馳和于文鳳拍拖時，周星馳一直對于文鳳吝嗇和傾向剝削她，故該口頭承諾屬商業性質，兩人對話用字及商業目的亦清晰。惟上訴庭表示，相關指稱只是于文鳳個人演繹，沒有法律效力，原審法官當時已有關注該些情況。上訴庭認為，原審法官有權評估證據，以及給予合適比重。

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