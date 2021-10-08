多區現水浸　港鐵車廂變「水舞間」 (18:08)

政府表示，由昨晚11時20分黃雨生效至今日晚上6時20分，各部門接獲92宗塌樹、6宗山泥傾瀉及19宗水浸報告。

今早新巴一輛9號線巴士駛經柴灣石澳道時，一帶路面出現嚴重水浸，洪水湧至逾1米高，遮擋巴士司機視線，雨水更滲入巴士車廂中。新巴回應稱，為安全起見，當天文台於上午11時45分左右發出黑色暴雨警告信號後，9號線已停駛，經公司密切監察相關路段情況後，至下午6時許恢復服務。

匯豐銀行灣仔分行亦有水浸。匯豐銀行發言人表示，灣仔軒尼詩道熙華大廈分行今晨（8日）因大雨水浸而關閉，其間未有職員受傷，分行暫停營業至另行通知，顧客如需使用服務，可轉往鄰近的合和中心分行。

政策創新與統籌辦事處（創新辦）回覆查詢時稱，今早在黑色暴雨警告信號發出期間，辦公室附近雨水渠滿溢，有關人員已即時檢查及維修，辦公室已安排人手清理積水，並安排員工今午在家工作。

港鐵回應稱，不清楚查詢提及的短片的拍攝時間及地點，但今早本港大部分地區廣泛大雨，部分於露天路段的列車受天雨影響，車務控制中心留意到有數架東涌線列車出現車廂滴水的情況，已即時安排職員上車清理，並強調事件沒有影響列車服務或行車安全。