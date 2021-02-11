新冠肺炎｜港增兩確診　機場貨站服務員本地感染源頭不明　女兒幼稚園停課 (16:38)

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本地個案女兒咳嗽流鼻水 新冠病毒檢測陰性

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，48歲男患者的5歲女兒在沙田新翠邨東華三院馬陳景霞幼稚園上學，該校須暫時停課。女兒在10月4日出現咳嗽和流鼻水，她亦有同學出現發燒。女兒和母親，以及該同學均已送院，新冠病毒檢測結果為陰性，惟人類呼吸道合胞病毒則陽性。女兒同班約20、30名同學安排檢疫。另外，女兒有上興趣班，相關人等須檢疫，直至取得陰性檢測結果。

工作地點90人須檢疫

張竹君稱，男患者的病毒量高，感染Delta變種病毒機率大，估計是初期感染的個案，在10月6日檢測陽性時未有病徵，翌日開始出現咳嗽。患者曾在工作地點的休息室食飯或休息，約90人被列密切接觸者須檢疫。患者居於沙田金獅花園金輝閣，在機場超級一號貨站上夜班，在9月29日時的恆常檢測結果陰性。

5歲女兒近期曾上興趣班或參與的活動：

．逢周三在學校參加英文興趣班，班上5至6人

．逢周四到沙田大圍隆亨商場利奧琴行學普通話，每班4至6人

．逢周五下午5時至6時在沙田大圍新翠邨新翠商場創意小樹苗基礎教育中心參加興趣班，班上兩人

．周日下午1時至2時在觀塘「家燕媽媽藝術中心」參加Hip Hop興趣班，班上7至8人

．10月1日到圓洲角社區會堂表演，相關的人須檢疫3天

．10月4日參加TVB兒童節目「HANDS UP」錄影，涉及約10人，相關的人須檢疫