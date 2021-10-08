公務員伸腳絆便衣警襲警罪成判囚兩月提上訴　上訴方：現場擠迫或屬意外 (15:30)

上訴人為馮耀暉（28歲），2017年起任職政府助理文書主任，案發後被停職，其後遭解僱；答辯人為律政司司長。

上訴方播放海洋中心的閉路電視片段，指出上訴人與其他市民在海洋中心湊熱鬧，惟環境擠迫，上訴人雙腳亦非緊釘在地。在發生本案襲警事件之前，兩名女子及警長2965先後從上訴人身旁經過時，他均有讓開。

上訴方主張，上訴人曾為警長2965讓路，可見他沒有襲警意圖。法官張慧玲質疑，警長2965無出庭作供，亦無證據顯示他曾表明警察身分，如何肯定上訴人讓路時知道警長2965是便衣警員？上訴方稱，現場有市民叫「有狗！大家小心！」，再者在2019年警員增援的情況屢見不鮮，在場市民理應知悉其警員身分。

上訴方舉例稱，像今天如此大雨的情況下，市民在金鐘站趕去月台轉車，或會不小心絆倒其他人，故「伸腳」在日常生活中或會發生。惟法官認為兩者有別，不能相提並論。