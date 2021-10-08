男子涉冒TB非禮強姦女同志　罪名不成立當庭釋放 (16:42)

自稱「TB」（tomboy）的無業男於女同志交友軟件結識一名20多歲的女同性戀者，他涉去年在酒店強姦及非禮該名女同性戀者，於高等法院受審。法官邱智立今（8日）完成引導陪審團後，6男1女組成的陪審團早上約11時起退庭商議，經過5個半小時後，以大比數5比2裁定被告強姦罪名不成立，以及一致裁定他非禮罪名不成立，當庭釋放。他聞言點頭示意及向陪審團鞠躬，邱官向陪審團稱司法制度公正和寧縱無枉。辯方律師其後向被告表示「小心做人」、「得到教訓」。
男子曾子豪（30歲）否認去年2月27日在觀塘一酒店非禮及強姦X。控方案情指出，曾子豪前年以用戶名「JAN」在女同志交友軟件「Butterfly」與X結識，數月後與X討論性虐（SM），案發當天兩人相約在酒店進行性虐。
X早前供稱，曾子豪事前隱瞞性別並誤導她，X稱呼他為「姐姐」時，曾子豪沒否認。案發時X的下體遭異物插入，她懷疑曾子豪是男人並推開他。X以為那是性玩具，得知是曾子豪的陽具形容對方「好變態」。
曾子豪自辯稱，案發時不清楚「TB」準確的意思，他知悉「Butterfly」是女同志軟件，但不知是專屬女同志的軟件，又稱軟件沒禁止男性使用，表示在網絡上「大家唔會好認真看待」，而且自己明顯是男人。
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