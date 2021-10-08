男子涉冒TB非禮強姦女同志　罪名不成立當庭釋放 (16:42)

男子曾子豪（30歲）否認去年2月27日在觀塘一酒店非禮及強姦X。控方案情指出，曾子豪前年以用戶名「JAN」在女同志交友軟件「Butterfly」與X結識，數月後與X討論性虐（SM），案發當天兩人相約在酒店進行性虐。

X早前供稱，曾子豪事前隱瞞性別並誤導她，X稱呼他為「姐姐」時，曾子豪沒否認。案發時X的下體遭異物插入，她懷疑曾子豪是男人並推開他。X以為那是性玩具，得知是曾子豪的陽具形容對方「好變態」。

曾子豪自辯稱，案發時不清楚「TB」準確的意思，他知悉「Butterfly」是女同志軟件，但不知是專屬女同志的軟件，又稱軟件沒禁止男性使用，表示在網絡上「大家唔會好認真看待」，而且自己明顯是男人。

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