墨西哥抵港太陽能板夾藏1.2億元冰毒　海關拘3人 (12:22)

本周二（5日）有一批報稱來自墨西哥的太陽燈，海關經風險調查及資料分析後，認為本港較少有墨西哥進口太陽燈，且X光影像有可疑，決定開箱驗貨，惟打開大木箱後發現有5塊太陽能板，並非太陽燈。

海關機場科空運貨物第三組指揮官朱家穎表示，關員檢查發現該批太陽能板的背板有撬開痕迹，板身無電線及接線盒等，實際上不能運作，於是撬開板身，發現每塊板均有9袋藏有白色結晶體的密封膠袋，合共45袋共180公斤，經離子分析後對冰毒呈陽性。

毒品調查科機場調查課監督李文樂補充，關員先後拘捕物流公司3人，相信他們幫忙收貨及安排在本地一個貨倉暫存。他又稱，香港物流業較便利，且有不同航班可連繫世界各地，不排除有販毒集團經香港轉運毒品到其他價格較高的國家販賣，如澳洲等。

另外，海關昨（7日）在落馬洲管制站檢查15箱由馬來西亞經陸路到港、報稱是塑膠手套的快遞，並在紙皮箱夾層中發現共10.5公斤海洛英毒品。調查後再在荃灣倉庫檢獲5箱以同類手法藏毒的郵包，並發現3.5公斤海洛英，前後14公斤海洛英總值約2000萬元。

海關稱，販毒分子利用疫情期間停業的旺區賓館作收貨地址，貨品來港後又聯絡速遞公司，更改地址到一些隱閉並可進行反監視的地方，以避開海關追查。