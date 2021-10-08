警拘5男包括4學生　涉多宗刑毁收債案 (10:42)

觀塘警區反三合會行動組主管劉思齊高級督察表示，東九龍總區機動部隊人員於周三在觀塘成業街截查兩名13及15歲男童，在其身上搜獲一罐紅油、兩對膠手套及兩支膠水，經初步調查，以涉嫌管有任何物品意圖摧毁或損壞財產拘捕兩名男童。

觀塘警區反三合會行動組接手調查後，發現兩名被捕男童涉嫌與8月及10月於沙田及葵涌發生的非法收債及刑事毁壞案件有關。經情報分析再鎖定3名涉案者，並於昨日分別在觀塘、葵涌及長沙灣拘捕3人，分別為兩名14歲與17歲男童，以及一名相信為幕後主腦的28歲男子。行動中檢獲疑犯案時所乘坐的一輛私家車及所穿衣服，以及紅油、膠水及手套等。

被捕4名少年均為中學生，與主腦男子均有黑社會背景，初步相信4名少年受聘向債仔單位或汽車淋紅油或塞匙孔等，每次獲500元至1000元酬勞，而債仔普遍欠債金額約數萬元。

警方強調，刑事毁壞屬嚴重罪行，最高刑罰可判監10年，呼籲年輕人切勿以身試法。警方亦提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸。