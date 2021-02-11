警方屯門搗兩毒品儲存倉　拘4人檢670萬毒品 (17:49)

警方表示，上周四（9月30日）根據線報，在中區發現一個由歐洲空運扺港包裹，內有2.6公斤K仔，隱藏在衣物及運動鞋內。中區特別職務隊人員隨即策劃一個監控遞送行動，找出運送包裹目的地及背後的販毒集團。至本周二（10月5日），便裝警員在屯門工業中心一個單位外埋伏，趁目標人物交收該包裹時採取行動，以販運危險藥物將收貨人及送貨速遞員拘捕，收貨人為27歲無業男子，相信是集團骨幹成員，同時揭發他涉及一宗洗黑錢案被通緝。

警方行動中在屯門區一工廈及一住宅單位，共搗破兩個毒品儲存中心，檢獲大量毒品及包裝工具，包括3.35公斤K仔、2.15公斤可卡因、130克霹靂可卡因、2.1公斤大麻花及一批懷疑搖頭丸及「HAPPY粉」，以及一批包裝工具，包括3個電子磅、2個抽真空機及大量膠袋，連同包裹內的K仔，總值共超過670萬元。警方同時拘捕一名29歲男子及一名27歲女子，相信同為販毒集團成員。

四名被捕男女中，28歲姓何男子已獲保釋候查，須於11月中旬向警方報到，其餘兩男一女明日在東區裁判法院提堂。

中區警區行動主任何佩佩稱，相信行動已瓦解一個活躍本地的販毒集團，該集團涉租用單位包裝及儲存毒品再作分銷，運作約一至兩個月，相信毒品供應本地市場。警方仍在追查毒品來源及在逃者，不排除更多人被捕。