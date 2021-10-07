地盤工阻警追捕被加刑改囚3月　官稱原審未考慮案發時社會事件 (17:31)

答辯人梁詠康（37歲）承認前年11月11日，在西灣河文娛中心外故意阻撓警員。律政司早前在裁判法院覆核刑期被拒，及後向上訴庭申請覆核，獲上訴庭法官彭偉昌和潘敏琦、以及高院法官李運騰批准，改判答辯人即時監禁3個月。

判辭指出，警方的錄影片段已列作證物，但原審裁判官及控方沒要求在庭上播放片段，令原審裁判官沒充分考慮相關證物作量刑；原審裁判官亦忽略當時發生的社會事件，這點對本案相當重要。

判辭續稱，當日為全港「大三罷」首天，西灣河有示威者中槍後多人聚集，他們情緒高漲並不和平，警方封鎖現場蒐證，而答辯人行為可能令他人模仿及導致暴力衝突。惟原審裁判官形容答辯人僅「輕推一下」警員，是淡化其罪行嚴重性。

判辭指出，蓄意阻差辦公罪不一定較襲警罪輕微，答辯人不單止不合作，更阻礙警員合理拘捕，案情和罪行嚴重，上訴庭不接納答辯人解釋當時想防止該男子受傷，判刑須具阻嚇性，以7個半月為量刑起點，考慮到認罪及現時加刑予以扣減，終判囚3個月。