地盤工阻警追捕被加刑改囚3月　官稱原審未考慮案發時社會事件 (17:31)

前年11月11日西灣河有交通警開槍，37歲地盤工涉伸手阻擋警員追截另一男子，並捉着和推開警員，終令男子逃脫，地盤工早前承認一項蓄意阻差辦公罪，去年被判1年感化令。律政司申請加刑，上訴庭本年8月被改判囚3個月，今（7日）頒下判辭稱，原審裁判官原則性犯錯，忽略當時案發的社會事件。
答辯人梁詠康（37歲）承認前年11月11日，在西灣河文娛中心外故意阻撓警員。律政司早前在裁判法院覆核刑期被拒，及後向上訴庭申請覆核，獲上訴庭法官彭偉昌和潘敏琦、以及高院法官李運騰批准，改判答辯人即時監禁3個月。
判辭指出，警方的錄影片段已列作證物，但原審裁判官及控方沒要求在庭上播放片段，令原審裁判官沒充分考慮相關證物作量刑；原審裁判官亦忽略當時發生的社會事件，這點對本案相當重要。
判辭續稱，當日為全港「大三罷」首天，西灣河有示威者中槍後多人聚集，他們情緒高漲並不和平，警方封鎖現場蒐證，而答辯人行為可能令他人模仿及導致暴力衝突。惟原審裁判官形容答辯人僅「輕推一下」警員，是淡化其罪行嚴重性。
判辭指出，蓄意阻差辦公罪不一定較襲警罪輕微，答辯人不單止不合作，更阻礙警員合理拘捕，案情和罪行嚴重，上訴庭不接納答辯人解釋當時想防止該男子受傷，判刑須具阻嚇性，以7個半月為量刑起點，考慮到認罪及現時加刑予以扣減，終判囚3個月。