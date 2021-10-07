7民主派認煽參與去年七一遊行　控方申撤曾健成鄧世禮保釋被拒 (17:47)

陳皓桓自行求情時稱，《港區國安法》立法後，香港變成一個只叫「香港」的地方，政府不斷打壓拘捕異見者，造成白色恐懼，並稱「我又怎會後悔當初和平公民抗命、遊行發聲呢？」；又說他為堅守公民抗命的信念，承認違反「公安惡法」，亦願意為自己的行為負責，絕不後悔，並祝願港人能心存盼望一起捱下去。

代表曾健成、鄧世禮的大律師吳宗鑾求情時稱，被告以和平手法抗爭，且當日示威者只以磚頭堵路，沒有人投擲磚頭，相比其他案件，本案涉及的人數少，暴力程度較輕，冀法庭考慮判處緩刑。

代表徐子見的大律師黃錦卿指出，徐子見角色輕微。胡志偉的代表大律師Christopher Grounds表示，胡志偉出身草根家庭，經努力後完成碩士課程，又稱他是一個好人，多年來為香港作出貢獻，故同樣希望判處緩刑。

代表梁國雄的大律師黃宇逸則稱，其醫療報告顯示梁國雄患有冠心病，3條動脈的其中2條已閉塞，且一直為草根階層付出，故希望判處的刑期能夠同期執行。

陳皓桓求情陳辭部分節錄：

中央政府在沒有諮詢港人意見的情況下，就由一個遠在北京，又沒有港人一人一票民意授權的人大常委會，通過立法《港區國安法》，引起社會不安、不滿及恐懼。因此，民陣向警方申請遊行，希望港人能以合法方式表達訴求。

可惜，特區政府寧願舉辦書展，重開主題樂園，卻以疫情為藉口，拒絕讓民陣舉辦遊行。在未能合法發聲的情況下，我等只能選擇公民抗命違法舉辦遊行發聲，以和平、理性、非暴力的方式，向政府表達「反對國安法」的訴求。

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