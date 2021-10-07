海關破最大宗走私案　檢2.1億元貨品拘一男 (13:24)

海關今年6月鎖定活躍於龍鼓灘的有組織走私集團，該集團在世界各地蒐羅貨品。海關上月23日晚聯同水警動員約100名執法人員行動，翌日凌晨發現目標貨車，展開拘捕時5人棄車跳上快艇往內地水域方向逃去；涉案貨車被扣查。

人員搜查涉案倉庫，拘捕一名疑看守倉庫的男子，再扣查多3輛貨車。檢獲貨品中，最昂貴為一隻市值34萬元手表。貨品亦包括12噸貴價食材，其中9.7噸是魚翅；4800件電子產品，如集成電路、舊款智能電話及平板電腦；6.8噸水果；736公斤植物，包括瀕危物種；以及約1600元一支的肉毒桿菌針劑。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱，若罪犯成功走私，預計可逃避約2億元關稅；行動中檢獲大量魚翅，估計或已有1.5萬條鯊魚被殺害。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任李灝博稱，檢獲的魚翅當中有受管制的長尾鯊，亦有不受管制鯊魚；檢獲的植物有瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄I及II的仙人掌品種，包括岩牡丹、星葉球及帝冠等，原生地一般在墨西哥或美國一些炎熱乾旱地區。