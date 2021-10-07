海關破最大宗走私案　檢2.1億元貨品拘一男 (13:24)

海關上月聯同水警小艇分區在屯門龍鼓灘偵破一宗利用快艇走私案件，並在附近一個倉庫拘捕34歲男子及檢獲1.1萬件貨品，包括大批受管制物種、魚翅及名貴手表等，總市價高達2.1億元，為海關有史以來偵破最大宗走私案件。
海關今年6月鎖定活躍於龍鼓灘的有組織走私集團，該集團在世界各地蒐羅貨品。海關上月23日晚聯同水警動員約100名執法人員行動，翌日凌晨發現目標貨車，展開拘捕時5人棄車跳上快艇往內地水域方向逃去；涉案貨車被扣查。
人員搜查涉案倉庫，拘捕一名疑看守倉庫的男子，再扣查多3輛貨車。檢獲貨品中，最昂貴為一隻市值34萬元手表。貨品亦包括12噸貴價食材，其中9.7噸是魚翅；4800件電子產品，如集成電路、舊款智能電話及平板電腦；6.8噸水果；736公斤植物，包括瀕危物種；以及約1600元一支的肉毒桿菌針劑。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱，若罪犯成功走私，預計可逃避約2億元關稅；行動中檢獲大量魚翅，估計或已有1.5萬條鯊魚被殺害。
漁農自然護理署瀕危物種保護主任李灝博稱，檢獲的魚翅當中有受管制的長尾鯊，亦有不受管制鯊魚；檢獲的植物有瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄I及II的仙人掌品種，包括岩牡丹、星葉球及帝冠等，原生地一般在墨西哥或美國一些炎熱乾旱地區。