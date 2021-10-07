施政報告2021｜林鄭月娥：將精簡發展程序　料檢視城規填海等條例 (14:07)

《施政報告》昨日（6日）發表，特首林鄭月娥今日（7日）到立法會出席答問會。施政報告重點推出「北部都會區」，民建聯立法會議員劉國勳關注發展時間過長，追不上國家發展速度，問及港府能否透過改革法定程序、引入鐵路競爭等，「令到10年可以見到都會區的雛形，15年可以成熟運作」。林鄭月娥回應稱目前需處理執行問題，「有好的政治環境，不等於解決所有問題」，政府將精簡發展程序，包括明年提交修訂條例的草案，她預料至少會檢視有關城市規劃、填海、路政、收地的條例。
民建聯陳恒鑌關注鐵路發展中，會否引入其他公司增加競爭。林鄭月娥表示，洪水橋至前海鐵路段可以引入競爭，但北環線、東鐵線的工程難以引入競爭，因線路現由港鐵公司營運，「沒有什麼理由不給回它（港鐵公司）做」，但稱雙方可磋商工程費用，「我不會單純為了競爭而引入競爭」，而是研究競爭帶來的結果。
議員關注設侮辱公職人員罪否 林鄭月娥稱須認真研究
民建聯葛珮帆關注會否訂立侮辱公職人員罪，稱本屆立法會曾至少7次討論這議題。林鄭月娥認為須認真研究，包括法例的涵蓋範圍，「是否只局限公職人員？如是，則由公務員事務局長（聶德權）牽頭」，稱除紀律部隊外，食環署、地政總署前線人員等亦曾受侮辱，當局需時研究，或會向下屆立法會匯報。
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