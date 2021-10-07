施政報告2021｜林鄭月娥：將精簡發展程序　料檢視城規填海等條例 (14:07)

民建聯陳恒鑌關注鐵路發展中，會否引入其他公司增加競爭。林鄭月娥表示，洪水橋至前海鐵路段可以引入競爭，但北環線、東鐵線的工程難以引入競爭，因線路現由港鐵公司營運，「沒有什麼理由不給回它（港鐵公司）做」，但稱雙方可磋商工程費用，「我不會單純為了競爭而引入競爭」，而是研究競爭帶來的結果。

議員關注設侮辱公職人員罪否 林鄭月娥稱須認真研究

民建聯葛珮帆關注會否訂立侮辱公職人員罪，稱本屆立法會曾至少7次討論這議題。林鄭月娥認為須認真研究，包括法例的涵蓋範圍，「是否只局限公職人員？如是，則由公務員事務局長（聶德權）牽頭」，稱除紀律部隊外，食環署、地政總署前線人員等亦曾受侮辱，當局需時研究，或會向下屆立法會匯報。

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