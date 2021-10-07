7民主派認煽參與去年七一遊行　明午判刑　陳皓桓：公民抗命無畏無懼 (13:05)

8名被告為陳皓桓（24歲）、曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、胡志偉（58歲）、陳榮泰（56歲）、朱凱廸（43歲）、梁國雄（64歲）和鄧世禮（58歲）。首5人被控一項煽惑他人明知而參與一個未經批准集結罪名；另除曾健成和陳榮泰外，其餘被告被控一項舉行或組織一個未經批准集結，及明知而參與未經批准集結。徐子見、胡志偉、朱凱廸和鄧世禮被控明知而參與未經批准集結，則獲存檔法庭。

案情稱，時任民陣召集人岑子杰於去年3月26日，向警方申請7月1日在維園遊行至立法會大樓，並於立法會大樓附近舉行集會，警方6月27日以新型冠狀病毒疫情及公眾秩序為由，反對遊行及集會。徐子見於6月24日亦向警方申請同日遊行，同遭警方反對。

其後民陣就結果上訴，陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、陳榮泰在6月30日舉行上訴委員會前見記者時輪流發言，呼籲公眾參與7月1日遊行，高舉寫上「反對國安法 七一齊上街」的紙張及高叫口號。

陳皓桓表明就算警方反對遊行，會以個人身分堅持參與，更稱他們已明白有機會被捕。陳皓桓同日在其facebook發布七一遊行的文宣，表明他與曾健成、胡志偉、陳榮泰、朱凱廸是發起人，徐子見、胡志偉、朱凱廸亦有發布相關帖文。7月1日下午，大批示威者在東角道集結，包括認罪的被告。