男同志為亡夫辦後事遭拒提司法覆核　雙方和解撤案　政府：不會因性傾向有差別待遇 (12:15)

申請人為吳翰林的丈夫李亦豪，答辯人為律政司長及衛生署長。入稟狀稱，患抑鬱症的吳翰林去年12月7日在寓所自殺身亡，他生前曾着李亦豪以配偶身分處理他的身後事，包括將骨灰撒落海。

雙方今沒有律師代表到庭，法官周家明表示申請人和答辯人分別撤案和撤回傳票申請，重申答辯人稱政府會公平對待已婚同性伴侶處理配偶身後事，包括警方安排預約殮房認屍時，不會區分異性和同性伴侶；警方調查死亡個案時，只據案情決定最合適的認屍者；法醫不會拒絕同性伴侶認屍或予以相關服務。

政府亦釐清《死因裁判官條例》的條例中，「配偶」一字無區分同性或異性，以及死因庭沒有政策否定同性配偶的權利。食環署不會拒絕同性伴侶為配偶安排公墓、火葬和撒灰服務，而入境事務署不會因為性傾向，拒絕同性伴侶為配偶申請死亡證副本。

李亦豪透過律師行昨（6日）發新聞稿認為，政府的申述未涵蓋所有處理配偶身後事的法律和政策，例如沒澄清同性伴侶有否優先權，處理在骨灰安置所的骨灰。李亦豪強烈要求政府，主動全面審視涉處理配偶身後事的法律和政策，避免悲劇再次發生。