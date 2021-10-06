青年縱火辱國旗等4罪成立還押候判　官批辯方精神科醫生報告偏頗 (18:30)

辯方曾建議法庭索取被告黃卓禮的背景及勞教中心報告，但法官郭啟安指出縱火為嚴重罪行，監禁是唯一判刑選項。辯方其後呈上求情信，惟需時準備求情文件及翻查案例，郭官斥辯方理應一早預備，「覺得你準備都好有問題囉」。

辯方早前反對被告的警誡紀錄及錄影會面呈堂，稱他是不自願及曾遭警員不當對待，法庭就此曾進行特別聆訊。郭官認為，沒有任何證據顯示被告曾遭警員毆打及威脅，且他在會面時對答如流，招認內容「巨細無遺，非常詳盡」，且當時正值凌晨，被告神態自若，未見疲累迹象，故裁定他是在自願情況下作供，並批准上述紀錄呈堂。

辯方提交精神科醫生黄宗顯的報告指出，被告患ADHD（注意力不足、過度活躍症），事發及會面時或受現場環境影響，缺乏自制能力。郭官質疑報告只建基於被告在診所的一面之詞，隻字不提不利被告的情況，例如被告戴上黑色手袖、面巾及「豬嘴」，批評報告草率偏頗，有誤導法庭之嫌。