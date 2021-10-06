邊緣智商男涉毁9支國旗　兩證人作供形容被告衣著不一 (17:28)

邊緣智商的21歲青年，被指於去年國慶日在北角3個地方毁壞9支中國國旗，他今（6日）在東區裁判法院否認3項侮辱國旗罪受審。兩名市民證人供稱，分別於當日下午見到一名黑衣蒙面男扯下及𠝹爛國旗，對於該男子的上衣是長袖抑或短袖，兩人有不同說法。

被告陳立凱（21歲），被控於2020年10月1日，分別於北角糖水道天橋、英皇道402-404號7-11便利店外及英皇道395號僑冠大廈A座出口外，公開及故意以毁損的方式侮辱9支國旗。

市民林偉業供稱，當日他乘搭的2A巴士由北角新都城站開出後，坐在上層的他見到一名「包到（個頭）冚晒」的黑衣男子在糖水道天橋上奔跑，再扯下一支國旗扔落橋底，因巴士正行駛，故只看到約5秒，他隨即致電警方，「希望畀多啲時間警方做嘢」。他稱，由於有一段距離，故未能看到該人樣貌，但肯定對方身穿長袖上衣。

香港弘愛會主席曾卓兒供稱，案發當天下午2時許步出僑冠大廈，等過馬路時見到一名身穿短袖黑衣的男子在英皇道7-11便利店外，用雙手扯下一支國旗，發出竹支截斷的「啪」聲，男子其後在僑冠大廈外用鎅刀先後𠝹爛4支國旗。

承認事實指出，有5名市民當天早上分別到3個案發地點插上36支中國國旗，其中一人重回插旗位置檢查時，發現有國旗損毁，部分遺失、被扔地上或電車路旁，警方接報到場檢獲9支損毁國旗，同月9日於北角拘捕被告，他在警誡下稱「我無𠝹過」。聆訊明（7日）續。