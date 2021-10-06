東涌牛凹村充公39艘改裝快艇　海關循走私方向調查 (15:33)

海關表示，走私分子為逃避執法部門調查，常利用大嶼山海岸線及岸邊偏僻地方，擺放懷疑用作走私的快艇，甚至作維修及改裝。今次發現的39艘快艇均佔用政府土地擺放，其中近一半配備2個以上大馬力舷外引擎，大部分並無在海事處作登記，更與近期常見的走私高速快艇相似。

水警西分區助理指揮官（行動）總督察劉家業稱，警方上月28日起展開一連串打擊走私活動，其中與飛行服務隊合作的高空巡查中，除發現有大馬力走私快艇匿藏在紅樹林，亦見牛凹村為走私快艇的維修及改裝地點。他說今次充公的快艇有300至400匹馬力，航速最高逾50海里，即約時速80公里以上，對海上使用者構成重大危險。

地政總署離島地政處總地政主任袁仕俊則稱，該批快艇涉佔用政府土地，處方周一（4日）向船隻張貼通知要求停止佔用，期限於今日屆滿，執法部門將充公該批快艇且不會歸還，處方現仍調查相關佔用面積等。

海關有組織罪案調查科特別調查課總監李艷萍補充，近年走私集團手法陳出不窮，海關會因應走私趨勢轉變而改變執法策略，包括適時引入先進器材，並與香港及內地相關執法部門加強交流合作。海關今年首9個月偵破61宗走私案件，較去年同期上升20%；亦檢獲7.3億元物品，按年上升1倍。