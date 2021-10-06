新冠肺炎｜港增6輸入確診　確診印傭居杏花邨曾打科興 (15:19)

衛生防護中心公布，截至今日（6日）零時，本港新增6宗新型冠狀病毒輸入確診個案，患者分別來自烏克蘭、巴基斯坦、印尼及俄羅斯，其中3人曾打兩劑科興新冠疫苗，另有一人曾打俄羅斯衛星五號疫苗。本港累計12,243宗確診和一宗疑似個案。另今日有少於10宗初步確診。
新增患者包括一名43歲印傭，其病毒量不足以做分析。其他新增患者全部驗出帶變種病毒，當中3人驗出帶L452R變種病毒，另2人尚待確定帶何種變種病毒株。
上述印傭居於柴灣杏花邨第37座。她於7月及8月曾於印尼接種兩劑科興疫苗，9月4日抵港，在機場抽取的樣本呈陰性，其後於荃灣絲麗酒店檢疫期間進行的5次檢測亦呈陰性。她9月25日完成檢疫返回僱主提供的杏花邨居所，10月3日自行檢測結果呈不確定，被送往醫院，翌日在醫院抽取的樣本呈陽性，其後於10月5日抽取的樣本呈陰性。她10月1日及3日曾到訪維多利亞公園，其在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。
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