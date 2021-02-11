鄒幸彤涉煽惑他人參與六四集會受審　質疑警方通知書行文兩年一致　警司：沒參與去年決策 (14:46)

發出禁止集會通知書的警司張永勤供稱，5月25日與支聯會常委梁錦威就六四集會開會，其後警方以新型冠狀病毒疫情為由，於27日發出禁止通知書，雙方於29日進行上訴聆訊。

沒有律師代表的鄒幸彤盤問張永勤時指出，警方於去年禁止六四集會時，附有衛生署專家意見的備忘錄，表明不建議舉行集會，惟今年的備忘錄上沒有此建議，質疑警方就疫情變化作決定的說法，更指出兩年的通知書行文幾乎一致，認為警方抄襲去年的通知書。張永勤回應稱，他去年沒有參與決策，不能評論；而通知書上的用字，律政司會提供意見，並指出批准及禁止集會有很多考量因素。

鄒幸彤又質疑，衛生署專家備忘錄於5月25日呈交，寫上應警方上訴委員會的要求填寫，故質疑警方早已預期禁止集會。張永勤不同意，稱專家是提供專業意見，供警方作出決定。