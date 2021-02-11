施政報告2021｜北部都會區擬發展5新鐵路項目　跨境鐵路連接前海盼一地兩檢 (16:00)

5個新鐵路項目：

．洪水橋/廈村新發展區至前海跨境鐵路：需建設新口岸，希望可進行一地兩檢，本港將在洪水橋新鐵路站預留數公頃土地，地底可用作跨境鐵路站

．北環線向北伸延：經落馬洲河套區港深創科園，穿過深圳河到新皇崗口岸，新皇崗口岸已在地庫預留地方連接新鐵路

．東鐵線伸延至深圳羅湖：改在深圳羅湖站進行一地兩檢，在原有香港羅湖站及上水站之間，新增非過境的羅湖南站，用作服務羅湖、文錦渡一帶商住用途

．北環線向東伸延：經羅湖、文錦渡、香園圍、坪輋、打鼓嶺、皇后山，到粉嶺連接東鐵線

．自動捷運系統：服務尖鼻嘴、流浮山，有可能是單軌或無人駕駛系統，林鄭月娥形容系統面向深圳前海，「是一個非常美麗的岸邊」

北部都會區另擬發展4個房屋拓地項目：

．洪水橋/厦村一帶

．流浮山至白泥一帶

．古洞北新發展區至馬草壟一帶

．以及羅湖/文錦渡一帶

政府亦擬建3個濕地保育公園，分別位於南生圍、三寶樹及蠔殼圍。

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