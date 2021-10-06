施政報告2021｜倡設文化體育及旅遊局　分拆運房局　擴大創科局 (11:37)

．設立文化體育及旅遊局，將分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統合整埋，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心

．分拆運房局，新設的運輸局專注處理與民生相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時促進物流業發展，鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位；另將研究分拆後的房屋局和負責土地發展和工務的發展局有否理順的空間，以加快房屋用地供應

．擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，突顯由創科推動本港再工業化的發展

．重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台

林鄭月娥稱，設立專職專責的專員職位漸見成效，例如文物保育專員、體育專員和粵港澳大灣區發展專員等，提議各局長多以專員職位推動相關工作，例如設立兒童事務專員和海濱事務專員。