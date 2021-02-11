施政報告2021｜香港北部建宜居宜業宜遊都會區　面積達300平方公里 (11:25)

林鄭月娥表示，都會區覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，今日會同步公布《北部都會區發展策略》，詳細介紹都會區的規劃背景、總體原則、目標和行動綱領。她稱，這是在「一國兩制」框架下首份由香港特區政府編製，在空間觀念及策略思維上跨越港深兩地行政界線的策略和綱領。

北部都會區包括元朗區北區

林鄭月娥續說，北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里，其中包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

北部都會區將可容納250萬人居住

連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，一共可容納約250萬人居住。

倡「雙城三圈」

林鄭月娥亦提倡「雙城三圈」，「雙城」是香港和深圳；「三圈」即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，有利港深政府可共同促進兩地在經濟、基建、創科、民生和生態環境的緊密合作。

構建新田科技城

此外，《發展策略》提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地和毗鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田/落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城。

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