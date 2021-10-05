涉沙田非法集結　男生罪成還押候判　女生因警口供分歧等脫罪 (20:16)

被告王豪旻（19歲）及李珮瑜（20歲）同為學生。李珮瑜聞裁決後，一度哭着與友人相擁。裁判官崔美霞裁決時稱，控方沒有足夠證人或證據指出，首被告曾破壞交通燈，故裁定刑事損壞的控罪表證不成立。

崔官續稱，警員9031當日早上，在警車上看到數人包圍交通燈，其中一人持棍破壞。警員下車後遂追截持棍者，直至他逃跑時曾跳到下水道，警員一直從高處鎖定該人，其後他跑入草叢，沒有證據顯示有其他人在該叢，而持棍者被發現時的姿勢明顯是躲藏，故裁定該持棍者為首被告。崔官稱，雖然警員的視線曾短暫離開，但10秒內的時間不算長。

崔官續稱，次被告自辯稱只是好奇到現場，其間有兩名男子跑來及着她快走，崔官質疑她不認識兩名男子，便跟着一起跑，故不接納其證供。但崔官稱，兩名追截警員對追捕人數的口供有分歧，且控方未能在毫無合理疑點下，指出次被告身處該集結地點，故裁定她罪脫。