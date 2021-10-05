兩男女管胡椒噴劑金屬棒罪成　還押候判 (18:28)

兩被告為鄧芯瑩（現年18歲）及兼職健身教練蔡沛霖（現年26歲）。鄧芯瑩被控無牌管有槍械及管有物品意圖損壞財產罪，涉管有一支胡椒噴劑及噴漆。蔡沛霖則被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及一支金屬棒。法庭將為二人索取背景報告，女被告則另索取更生中心及教導所報告。

裁判官認為，若如次被告自辯所稱，他赴太子站打算躹躬，理應視躹躬為重要之事，惟逗留期間從未躹躬，令人費解。次被告稱遭警員連番毆打手腳及頭部，更被踩面十多秒，裁判官稱從相片可見，其傷勢的嚴重程度、位置均與他所述不符，拒絕接納其證供。

反之，裁判官認為所有警員證人的證供在關鍵情節上脗合，予以接納，裁定當日警員制服首被告前，涉案胡椒噴劑及噴漆已在其背包內，一直未有受非法干擾；另接納追截次被告的警員觀察稱，他在逃跑期間將手上的金屬棒棄掉，其後由警員折返檢取該金屬棒。