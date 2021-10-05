醫專調查：七成年青醫生工作過勞　兩成抑鬱 (17:15)

關日康稱，香港年青醫生過勞情況較加拿大、新西蘭、新加坡等同類研究結果為高，年青醫生出現抑鬱的比率，亦較香港一般人口抑鬱的比例高一倍，但不排除與調查有選擇偏差有關。

醫專主席梁嘉傑認為，需要正視和重視上述情況，認為涉及長期結構問題，非單一改善工時可解決；除個人層面外，亦要在系統上做功夫，包括思考醫專培訓的政策和文化上是否需要改變、資深和年輕醫生的關係，亦會與醫管局和政府保持溝通，醫專會正面回應此問題，進一步保障香港醫療水平。梁嘉傑亦認為，引入海外醫生有助改善問題。

醫專名譽秘書梁永昌表示，過勞的比例很值得關注，可影響照顧病人的效果。他又稱不少醫生「能醫不自治」，未發現自己有求助需要。

醫專就此開設新網頁，醫生可在網站上做問卷評估自己是否有過勞情況。梁永昌呼籲有需要的醫生尋求協助，他稱醫專亦舉辦文娛活動，以助培養工作以外的興趣，冀促進院士的身心健康。