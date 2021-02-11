終院審「伙同犯罪」是否適用暴動罪　上訴方：須證至少3人有共同目的犯案 (16:30)

終院日後判決不會影響湯偉雄及同案兩人的無罪判決。李志喜指出，控方須證明有人集結並發展成非法，然後演變為暴動，方能定罪，而參與者有「共同目的」而聚集；在旺角暴動案中，有群眾穿相同衣著、有人以揚聲器發言、手持盾牌等，惟未能指出盧建民是否其中一員。

終院首席法官張舉能質疑，《公安條例》在1967年成為成文法時，已剔出非法集結中的「共同目的」字眼。李志喜強調，控方有責任指出集結的人是誰、作出何行為。她舉例3人搭巴士、或前往同一目的地，不應被視作非法；如有旁觀者零落站在附近，與集結者沒有共同目的，亦不應被視為參與集結，以免濫告。

她補充，暴動必須有3人參與，但盧建民案中其餘3名被告均罪脫，質疑當時控方未能舉證盧建民與何人參與暴動、各人有甚麼行為，法官在引導陪審團時，僅稱要考慮各人的個人行為。