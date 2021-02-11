冒「TB」男涉強姦非禮　曾稱女同志交友軟件無禁男性　控方反駁：女廁無禁男人會否入內？ (17:09)

被告曾子豪（30歲）被指稱於女同志交友軟件結識20多歲的女同性戀者X，並在去年2月27日在觀塘一酒店非禮及強姦X。

控方盤問下，被告稱案發時不清楚「TB」準確的意思，以及不知「Lesbian」用意，只知「Les」即女同性戀者。被告強調在學校不會學到相關字眼，生活中沒這些朋友。控方引述被告認為X可能是雙性戀，再問被告覺得X有否可能是同性戀，被告答「有可能，但唔係絕對有可能」，因為X沒說過不喜歡或討厭男性。

X在信息中曾稱被告作「姐姐」，控方問被告何不澄清，被告表示當時不覺得有問題。X亦告訴被告想找「A girl who cares for me」，被告稱無留意「girl」字的含義。

至於被告在酒店插入X後，遭對方推開和問「乜你男人嚟？」，他感不解但未有追問，被告說因為當時呆了和無法思考。X隨後稱會控告被告，被告稱他曾插入X，料被控強姦，他認為X已下定決心，澄清也是徒勞。被告於X臨走前對她說「使唔使咁」，他否認是心虛才出此言。

被告在辯方覆問時再回應以女廁比喻作女同志軟件，被告認為現實和網絡世界有分別，他稱在現實生活進入女廁應該犯法，而在網絡上「大家唔會好認真看待」。

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