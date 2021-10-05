警方食環龍鼓灘檢5億元走私凍肉　檢2快艇拘1人 (16:07)

新界北總區反黑組第1隊主管戴寶兒指，新界北總區近日就非法走私活動加強情報收集，發現有不法份子以貨櫃場作為掩飾，以冷凍貨櫃儲存用作走私的凍肉，部份貨櫃有連接發電機，可見貨櫃場有規模地運作，長期儲存凍肉，再安排運往躉船，分發予快艇走私運離本港境內。

新界北刑事部聯同食環署進行一系列打擊貨源行動，昨午（4日）突擊搜查一個位於屯門龍鼓下灘的貨櫃場，發現150隻有製冷功能的貨櫃，在當中68隻40呎長冷凍貨櫃內，搜獲1700噸凍肉及內臟，市值超過5億。

警方又在現場發現兩隻分別安裝4及5個舷外引擎的快艇，每隻馬力介乎350至400匹，艇身全長17米，相信用作走私之用。貨櫃場40歲周男負責人涉嫌「經營無牌凍房」及「為走私用而建造船隻」被捕，懷疑他有三合會背景。

新界北總區反黑組總督察歐陽德指，初步已點算的凍肉來源包括巴西、荷蘭，不排除該批凍肉將被走私往內地，正調查同一批凍肉是否已經合法或不合法地流出市面。涉案凍肉現時交由食環看管，會檢查行動搜獲的所有凍肉有無有效衛生證明書。

另外，警方聯同飛行服務隊前日及昨日（3日及4日）在空中巡視走私黑點，在后海灣一帶水域發現兩艘改裝大馬力走私快艇匿藏於紅樹林中，警方連夜進行搜查，花逾10小時終於發現及扣查涉案快艇。另外，水警昨日在大嶼山白芒亦發現另一艘改裝快艇。三艘快艇船全約12至14米，闊約2.5米，均沒有船隻號碼，有2至4隻舷外引擎不等，每隻馬力均超過300匹，最高時速相信可超過50浬。