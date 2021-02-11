第二代美國隊長涉煽動分裂國家　辯方：欲做試金石證港區國安法非洪水猛獸 (13:58)

辯方指出，被告馬俊文（30歲）發表一些「幼稚」言論，持續叫喊口號，是想有人與他叫喊，他亦曾稱叫喊口號「冇事」。國安法指定法官陳廣池反駁：「咩叫冇事？我覺得好奇怪，佢拉咗6次，咩叫冇事，拉咗當玩？」

官：被當「發噏瘋」亦屬煽動

辯方解釋稱，被告認為《港區國安法》是假、是裝飾，惟他首次被捕獲釋後亦感到害怕，故曾呼籲大家小心。辯方引用被告去年8月到太古廣場參與悼念反修例示威者梁凌杰的活動時，曾稱「用口講唔會顛覆國家」，陳官質疑「佢好似當自己法律專家、教授，自己一言堂咁詮釋法例咁」。辯方重申被告只是叫喊口號，並沒有作出實際計劃或行為顛覆國家。陳官又指出，煽動罪中控方不需要證明其他人有否受影響，就算被視作「發噏瘋」，亦屬於煽動。

控方表示，被告不需要有實際的計劃，「舉標語、嗌口號已經足夠」，續稱列出的20宗事件，大部分都是有主題，如悼念活動，指出被告是想「吸睛」，惟控方代表兩度說成「吸晴」。