印傭涉兩「猜猜我是誰」騙案被捕　兩長者事主共失21萬元 (13:31)

警方於9月先後接獲兩宗「猜猜我是誰」騙案，兩名女事主分別76歲及81歲，分別在西區及牛頭角住所接獲騙徒來電，訛稱是事主的兒子，因醉酒鬧事被警方拘捕，要求保釋金。兩事主不虞有詐，被騙徒相約到九龍寨城公園，先後共交出21元萬現金予一名女子。事主事後接觸到兒子，詢問情況時才發現受騙報案。

東九龍總區重案組接手調查，分析後發現收款女子為一名「解款賊」，當收到事主現金後，立即到附近找換店將騙款匯到內地一戶口。該名「解款賊」昨午在黃大仙拘捕，她為印尼籍52歲家庭傭工，無案底，在港工作已20年，警方在其住所搜獲一批匯款單據及犯案時穿著衣物。

警方調查期間得知，被捕人為數千元酬金，干犯罪行，亦是首次發現電騙集團招攬非華裔社群人士，呼籲僱主及僱傭公司，向外籍女傭傳達防罪訊息，勿貪圖數千元，以身試法。

東九龍總區重案組總督察莫子威指出，「猜猜我是誰」騙案手法近期有兩大轉變，以往騙徒多假扮親友，現在轉扮事主認識的人，曾有12歲事主接到騙徒訛稱是其老師，因召妓被捕，急需金錢擔保，事主因而受騙。另外，以往騙徒是直接着事主到找換店匯款至內地戶口，但現時轉而派出「解款賊」匯款，降低匯款可疑程度，免被找換店員識穿。