警反走私再拘2人　后海灣紅樹林檢兩快艇 (23:21)

有組織罪案及三合會調查科統籌「犁庭掃穴」行動，昨晚8時至今晚8時，共巡查海上走私黑點共187次，包括青衣、屯門、大嶼山、油麻地及長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，並截查16艘船隻。警方亦於多個卸貨區及食品批發市場附近設置116個路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。行動中，兩名分別為32及33歲的男子涉嫌「危害他人海上安全」及「輸出未列艙單貨物」被捕，現正被扣留調查。

為打擊三合會收入來源，警方亦搜查各類娛樂場所共213次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院及夜店等，拘捕20男7女，年齡介乎22至58歲，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」等罪行。

水警亦聯同政府飛行服務隊展開「先行者」行動，巡查全港多個水域及地點。由昨日至今晚6時，共巡查9個船塢及船廠、43個海上走私黑點，亦截查了22艘船隻，並於后海紅樹林內檢走兩艘快艇，懷疑與走私活動有關。