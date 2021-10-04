童軍高層4月辦百人榮休宴涉違限聚令　民政署申8傳票控相關負責人 (19:49)

民政事務總署指出，該俱樂部持牌人、餐飲服務供應商及其兩名負責人涉嫌在今年4月10日，容許及安排會址內的餐飲處所舉辦一個人數超過當時規定的20人上限的宴會活動，涉嫌違反「限營業令」；另該餐飲服務供應商及3名「香港童軍總會的人士」分別因容許受禁群組聚集及組織有關宴會，涉嫌違反「限聚令」。總署轄下牌照事務處已向法庭申請8張傳票，案件會安排在法院審理。

早前有傳媒揭發，前童軍會九龍地域副地域總監（常務）余煥懷今年4月10日，在尖沙嘴香港童軍中心8樓粵品匯筵開34席榮休宴，每席4人，並在同層香港貝登堡聯誼會設酒水宴。本報正向童軍查詢被票控者身分，以及是否包括余煥懷。

本報早前揭發，童軍總會今年3月27日在童軍中心11樓周湛燊集會堂舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業禮兼百人晚宴，出席者包括九龍城民政事務專員蔡敏君等。蔡敏君當時回應稱，她以個人學員身分出席童軍總會訓練，又稱主辦單位表示，活動舉行的地點並不屬於第599G章所指明的公眾地方。