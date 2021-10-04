迷你倉大火死因庭｜高級消防隊長：兩度入火場搜救張耀升不果 (19:59)

鄭梓恒稱，起火當天完成第5次搜救後，即約晚上7時14分遂回到樓梯間休息，其間見到伙拍張耀升入火場的消防隊目尹建偉撤出火場，他情緒激動地稱與張耀升失聯，一度站不穩並坐在地上大叫「Thomas Sir（張耀升英文名）仲喺入面，佢行得太入啦！快啲搵人入去搵佢！」，他從尹建偉口中得知張耀升在第一條橫巷附近走失。他於是被指派與3名同袍入內搜救，惟火場佈滿大量濃煙，能見度不足一米，走到第一條橫巷的盡頭亦沒有任何發現，加上溫度太高，因此不久便撤離。

鄭梓桓續稱，數分鐘後，他第7次進入火場，並帶領另外3名同袍沿主走廊前行，經過與第三條橫巷交界時見到一個約1米高的鐵架，他獨自一人跨前搜索，另吩咐3名同袍留在原地候命，以保留體力一同抬走張耀升，然而他上前未有發現張耀升蹤跡，只見左邊一排迷你倉正在燃燒，他基於多次參與搜救已感到疲累，其左肩已灼熱難耐且手腳抽筋，最終撤離火場。聆訊明（5日）續。

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