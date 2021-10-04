冒「TB」男涉強姦非禮案　被告：心想事主或雙性戀性觀念較開放 (20:40)

被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。信奉基督教的被告庭上供稱，由於生活枯燥，使用交友程式「Butterfly」目的是普通交友，「知道係女同性（交友軟件），但唔知道係專屬，當時無禁止男性進入」。被告稱沒留意程式簡介和選項，「為咗盡快登入先㩒（TB）」，他供稱TB是「男性化嘅女仔」。二人通訊對話中，X稱呼被告為「姐姐」，被告解釋「覆唔切」故沒澄清，認為當時是「吹下水」，未有認真看待。

被告憶述，兩人在酒店進行性虐時，X一度稱舒服，因她的眼神表示想再進一步，因此認為X同意性交。被告又指稱兩人擁抱親吻時，X曾撫摸他胸部，並可感覺他的鬚根；加上他說話時明顯是男性聲線，沒有化妝穿裙，脫去長褲後只穿「孖煙囪」，和X親熱時陽具勃起，他們在房內相處了約一個小時，X應該知道他是男性。惟當被告陽具進入X體內，X問「咩嚟㗎」和「乜你係男人嚟㗎」，被告稱感到「好奇怪」，反問「仲可以係啲咩」。

聆訊明（5日）續。