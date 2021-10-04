警長涉擅取冚賭行動檢獲麻將　同袍：被告曾說「返去有麻將打」 (15:33)

警員張耀永（音譯）供稱，當時他駐守大埔警區特別職務隊第一隊。去年8月4日，督察馮達仁及時任警長的被告黃文浩向隊員訓示，稱該隊伍當日進行反賭博拘捕行動，其中一個目標地點是粉嶺和隆街22號地舖。被告與警員8633、19745、23077、7410及19035一同乘警方私家車NY5726到上址。他們到達現場時，看到單位內有兩張電動麻將枱，8人正在打麻將，3人則在沙發聊天。

張耀永負責拘捕男負責人凌裕文及向他問話。張耀永稱，聽到警員19035問被告「祥哥（指被告黃文浩），呢兩副新麻將使唔使seize（檢取）?」，並看到他指住地上呈綠色及藍色紙盒的麻將，被告則回應稱不用並交由他負責。張耀永亦稱，行動中檢取的證物包括兩張電動麻將枱、4副麻將、5500元懷疑賭款等。負責證物的警員8633其後在車上發現涉案的另外兩副麻將，但沒有收到指示如何處理，直至翌日督察問及該行動，8633才提及此事。

開案陳辭指出，有警員聽到被告檢取麻將時曾說「返去有麻將打」。被告承認帶走兩副麻將，但覺得不需要交代，並承認是其疏忽。兩副麻將其後在警車NY5726的中間走廊位置被尋回。