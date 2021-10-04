男警出獄3個月再偷拍裙底　判囚4個月 (15:26)

無業被告吳世平（29歲），被控於今年7月9日，在港鐵美孚站用手提電話拍攝女子X的裙底影片；以及同日不同時間拍攝女子B和3名女子的裙底影片。

辯方引述背景報告指出，被告曾經是一名警察，惟因政治社會緣故令朋友減少，亦因而與家人起爭執，加上首次犯案後被停職，令他今年起失去收入，種種原因令他再度犯案；心理專家報告另指被告重犯機率高，強烈建議要接受輔導，以協助更生。

辯方又呈上被告還押時撰寫的求情信，指出他在首次案發後有隨即向明愛尋求協助，惟因新型冠狀病毒疫情關係而未有名額，他事後已信奉基督教，並獲教會寫求情信證明其信仰，望法庭考慮被告的正面態度，將全部或部分刑期同期執行。

裁判官判刑時表示，透過背景報告得知被告處理壓力方面有不足之處，才會接二連三犯案，考慮心理專家報告指出他重犯機率高及案件嚴重性，就每罪以監禁3個月為量刑起點，認罪可獲扣減至2個月，雖案發於同一日，惟涉及5名不同的事主，故將其中4條罪的兩星期分期執行。