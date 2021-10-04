男警出獄3個月再偷拍裙底　判囚約4個月 (15:26)

時為男警去年8月休班期間在港鐵站內偷拍女警裙底而被停職，今年4月被判囚兩星期，出獄不久於7月再犯案，被警員發現他一日內偷拍5名女子裙底；他上月被解僱，並承認5項作出有違公德的行為罪，今（4日）在西九龍裁判法院判刑。主任裁判官徐綺薇稱，被告在出獄約3個月便犯下本案，即使認罪有悔意，都不能忽視案件嚴重性，將其中4條罪的兩星期分期執行，判處他監禁約4個月，並須於在囚期間及出獄後接受心理輔導。
無業被告吳世平（29歲），被控於今年7月9日，在港鐵美孚站用手提電話拍攝女子X的裙底影片；以及同日不同時間拍攝女子B和3名女子的裙底影片。
辯方引述背景報告指出，被告曾經是一名警察，惟因政治社會緣故令朋友減少，亦因而與家人起爭執，加上首次犯案後被停職，令他今年起失去收入，種種原因令他再度犯案；心理專家報告另指被告重犯機率高，強烈建議要接受輔導，以協助更生。
辯方又呈上被告還押時撰寫的求情信，指出他在首次案發後有隨即向明愛尋求協助，惟因新型冠狀病毒疫情關係而未有名額，他事後已信奉基督教，並獲教會寫求情信證明其信仰，望法庭考慮被告的正面態度，將全部或部分刑期同期執行。
裁判官判刑時表示，透過背景報告得知被告處理壓力方面有不足之處，才會接二連三犯案，考慮心理專家報告指出他重犯機率高及案件嚴重性，就每罪以監禁3個月為量刑起點，認罪可獲扣減至2個月，雖案發於同一日，惟涉及5名不同的事主，故將其中4條罪的兩星期分期執行。
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