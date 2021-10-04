港癌症新症逾3.5萬宗見新高　肺癌再成最常見癌症 (15:02)

醫管局香港癌症資料統計中心今日（4日）公布本港最新癌症數字。2019年本港癌症新症再破新高，超過3.5萬宗，按年上升3.1%；肺癌新症按年增加6.2%，自2012年以來再次成為本港最常見癌症之首。本港男性癌症病發風險近年由下跌轉趨平穩，但女性病發風險持續增加，按年平均升幅達1.3%，中心預計未來兩三年，女性患癌的人數會超越男性。
最新癌症數字顯示，2019年癌症新症達35,082宗，較2018年增加1054宗，升幅為3.1%，男女新症分別為17,685宗和17,397宗。平均每日有96人確診癌症。
本港最常見癌症方面，榜首的肺癌新症較2018年增加6.2%，錄得5575宗；排在第二位的大腸癌新症較肺癌少19宗，按年跌1.4%。肺癌自2012年以來再次成為最常見的癌症。
近半肺癌患者基因突變 無法驗血知需抽組織化驗
被問到為何本港吸煙率沒大幅上升，肺癌卻躍升為最常見癌症，香港癌症資料統計中心總監黃錦洪指出，近半肺癌患者因出現基因突變而患癌，目前未知基因突變成因。不過，他提醒有關基因突變位於肺癌組織，要抽取組織化驗，沒患癌的健康市民無法透過驗血得知有否相關突變。
男性病發率由跌轉平穩 女性風險趨增料新症兩三年內超男性
至於整體患癌風險，男性病發率由下跌轉為過去10年（2010年至2019年）保持平穩，女性的風險在過去10年有持續增加趨勢，平均每年上升1.3%。黃錦洪指出，本港女性人口較男性多，隨着中年或盛年女性增加，預計患婦科癌的數字會上升，推斷未來兩三年女性患癌新症數字會超越男性。