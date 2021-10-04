旅遊業界調查：七成受訪者支持政府成立文化體育旅遊局 (08:32)

姚柏良指出，香港旅行社解困大聯盟及香港中國旅遊協會在9月以電話隨機抽樣模式，訪問了1079名18歲以上市民，其中逾八成人認為旅遊業對經濟發展重要，接近七成「非常支持」或「幾支持」政府成立「文化、體育、旅遊局」。姚柏良說，早於林鄭月娥未當選特首時，已提倡成立旅遊局統籌旅遊政策。他稱業界認為有急切需要，「文體旅遊發展並非一兩年可完成的事，如何重新走出來，需要找人規劃，刻不容緩」。

美麗華旅遊總經理李振庭舉例，新加坡在疫情初期已安排旅遊從業員擔任「社交距離大使」，但香港今年5月才透過疫苗接種中心為旅遊業界創造職位，為時已晚。

姚柏良亦指出，目前根據旅行社舉辦本地遊旅行團的條件，本地旅行團須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點，稱現在疫情已穩定，亦曾有包團者不理解為何一定要規劃到綠色景點，「就算我不想要200元資助都不可以（不跟規定）」，盼政府放寬。

商務及經濟發展局回覆表示，明白旅遊業面對的困境，會繼續盡力在防疫抗疫的大前提下積極為旅遊業擴大營運空間，並與業界保持溝通，推出適當措施，協助渡過時艱。