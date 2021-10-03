中聯辦副主任新界北「調研」 指可成新經濟中心 (23:53)

中聯辦網站刊出領導層出訪的圖文，其中指何靖此次調研是中聯辦「落區聆聽同心同行」系列活動之一，並指中聯辦「不僅重視社會各界代表性人士意見，更重視直接聽取基層市民呼聲」。文中指，何靖表示深圳的發展速度很快，香港也需要加快發展步伐，爭分奪秒，才能充分發揮大灣區建設核心引擎作用。他指新界北區位優勢明顯、經濟價值突出，需要在更高站位上進行通盤規劃，要與大灣區整體規劃進行有效對接，促使深港兩地産業聚集、人才匯集、優勢融合，「發揮1+1>2效應」。

何靖亦去到元朗洪水橋區和錦田區，了解洪水橋新區發展規劃。

另一副主任陳冬，在10月2日則到上水鄉莆上村的大埔少年警訊活動會所，與少年警訊學員及相關人員座談交流，警務處長蕭澤頤一同參加活動。陳冬希望少年警訊的會員們向警隊和警察學習，要樹立正確的價值觀，增強社會責任感和國家自豪感，服務香港，報效祖國。