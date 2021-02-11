職工盟會員大會通過解散議案　黃迺元︰深信工人反抗力量不會消失【短片】 (18:33)

司庫鍾松輝表示，職工盟有約2000萬元資產，主要是員工薪金、遣散費、特惠補償、對屬會的支援等。職工盟與培訓中心的員工將在未來兩個月陸續遣散，至於資產方面，職工盟將發放優於法例補償予員工，並會撥備款項予基層工會支付人手開支與租金，盼屬會在有限時間內適應職工盟解散的影響。職工盟扣除必要開支後，餘款將攤分予所有屬會。

至於位於油麻地永旺行的物業，鍾松輝表示，職工盟根據《社團條例》註冊，不能持有任何資產，永旺行的物業為另一有限公司持有，資產有待該公司董事會決定。

黃迺元︰深信工人反抗力量不會消失

職工盟主席黃迺元表示，職工盟解散雖是獨立工運的重大挫折，但他深信工人的反抗力量不會因此消失，因為「有矛盾就有對立，有壓迫就會有抗爭」。他說，政權如打算只解決提出問題的人，但不解決問題或可威風一時，但「呢個地方嘅未來唔會有希望」。

香港並非只有一個工會聯盟，但認為如此積極介入工業行動且關注社會公義的，只有職工盟。他表示遺憾過去工作做得不夠好，但並無後悔，認為完全對得起職工盟的綱領「團結、專業、公義、民主」。他表示，缺乏職工盟這連結平台，可預期屬會的工運路「一定崎嶇同難行」，希望各屬會能排除萬難，他勉勵屬會理事與香港人，「力量係嚟自每一個人」。

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