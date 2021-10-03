調查：籠屋劏房租金超差餉租值　社協促設立起始租金 (13:28)

社協在8月至9月期間，收集70個單位的租金數據，當中分間單位共45間，獨立單位共25間，以中位數而言，獨立單位實際年租金較今年度差餉租值高37%，分間單位租金則較差餉租值高107%，其中一間位於油尖旺區、分間成26個牀位的唐樓單位，2021至22年度差餉租值為7.44萬元，但該單位2021年租金收入達67.32萬元，較租值高逾8倍。

王女士一家4口居於旺角一百多呎的劏房單位，每月租金7800元，每月電費另外需付約1000元，在地盤工作的丈夫月入不足兩萬元，現時輪候公屋僅兩年多，但單位的兩年租約即將屆滿，業主早前曾表示如新型冠狀病毒疫情回穩會加租，令她及丈夫感到徬徨，期望官員「唔好只係表面上探下你，要有真正行動」。

社協副主任施麗珊批評，政府不應以沒數據為由不設立起始租金，又稱即使籠屋不人道，亦不能「一聲令下閂晒」，而要有效的房屋配套，制定取締時間表，並加快增建公屋及過渡房屋。