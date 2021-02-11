工聯會調查：月入4萬元家庭 不吃不喝近4年始夠首期買210呎新盤 (19:05)

工聯會立法會議員郭偉强及社區幹事吳清清分析8至9月的34個一手和二手屋苑面積最細單位的售價，以最新每月就業收入中位數19600元計算，兩人月入共37240元（扣除強積金），要不吃不喝、零開支下儲蓄，持續最少46個月才儲夠約170萬元，支付四成首期，購入調查中最低價、價值323.7萬元的屯門「帝御‧嵐天」210呎單位；若要買調查中最貴、價值1004.4萬元的黃竹坑「揚海」320呎單位，更要儲12年才有望夠錢付五成首期。

2019年《施政報告》放寬首置人士可申九成按揭購買800萬元或以下單位，以兩名月入處中位數的打工仔家庭計算，若無「父幹」或額外擔保人支援，在今次調查中只有4個樓盤的樓價，可讓他們通過壓力測試，反映「上車」機會渺茫。

郭偉强建議政府採取革新的房屋政策，以令中等收入階層能安居樂業，建議大幅增加資助房屋供應，加快舊區重建步伐，制訂本港人均居住面積標準及目標，並以此作為未來公、私營住宅建屋的參考。