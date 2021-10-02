傑青江旻憓說自己不漂亮　奧運打得不好　三度令家人失望 (15:14)

江旻憓說，在奧運之前，她很想贏，因為自己相信團隊、訓練和自己的進步，「但我同自己講，就算輸，我都希望讓小朋友看到，我們運動員積極面對失敗，努力追求進步。」她又說，「這次奧運讓我認識到世上最好的香港觀眾」，感激港人的鼓勵及諒解。她最後勉勵港人：「星雲大師講過感動是最美麗的世界，希望大家多多感動，多點做運動，身體健康」。

同樣獲選為傑出青年的香港管弦樂團駐團指揮廖國敏致辭時表示，小時候在一次晚間新聞首次聽到「傑青」一詞，問母親如何才能做到傑青，其母告訴他，傑青有兩個條件，第一是早睡早起，第二是上課聽老師講話，即引來哄堂大笑。他道：「坦白講，我不是最優秀的學生，也不是音樂天才，我起步比較遲，但我有時間去追，同學仔練琴練4小時，我練8小時」。

他憶述2008年在美國費城寇蒂斯音樂學院畢業後，即遇上金融海嘯，本已有樂團聘用他，臨上班前樂團突然破產，其後申請過百份工作都被拒，對他打擊甚大。他只好先到樂團演奏鋼琴，再跟不同指揮家學習，「我好珍惜每一個機會」。他又試過獲一樂團邀請面試，怎料面試後，才有人告訴他「我們其實不想要亞洲人」。他指，自己大可有好多情緒，「但我選擇不會覺得被歧視。你可能要英文好好，可能這個位置很需要與觀眾溝通，我就把自己的英文練到和你講得一樣好。」他說十分慶幸自己有這個思維，「否則我有很多事情都可以放棄。」最終，他於2014年擊敗近百人，成為美國費城樂團首位華人助理指揮。