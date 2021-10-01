黃錦星IG現「青天白日滿地紅旗」 建制派要求徹查 (23:11)

黃錦星今早約6時在IG出帖，帖文上載一張晨光海景照片，並寫上「【十月一日】國慶日，長假期」；之後在帖文加上多個hashtag，包括「#國慶日假期」、「#國慶日」等。不過，在其中一個hashtag「#國慶日假期」後，卻加上中華民國旗emoji。該帖文其後已修改，刪除emoji。

黃錦星的新聞秘書回覆本報查詢時指「懷疑有黑客，已即時更改IG密碼」；本報再查詢有否就黑客入侵報警，其新聞秘書回覆稱「沒有補充」。

民建聯副主席陳學鋒在fb表示，「遇到黑客，梗係要去報警；國安處應該查下邊班黑客咁大膽，膽敢入侵局長賬戶」。民建聯立法會議員陳克勤網上留言，「大家接受環境局的解釋嗎？，並指「黑客老是常出現」。

另一民建聯立法會議員葛珮帆表示，作為問責局長，需妥善管理社交帳戶，不應該出現這類「低級錯誤」。她說，若帳戶遭黑客入侵，有機會出現較加入emoji更嚴重情況，例如發表違法文章等，建議局長以至政府要徹查事件，包括檢視帳戶權限及流程、以了解會否有人犯錯或有外泄資料風險等，再視乎調查結果決定是否交由警方跟進。