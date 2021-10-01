南丫海難9年遺屬發公開信　促政府公開調查報告　不滿無官員需負責 (17:20)

家屬在公開信表示，39名死者的死亡證終於批出，家屬更獲得警方允許及協助，到水警位於昂船州的基地，讓他們一睹「南丫四號」的殘骸及焚香致祭以寄哀思。家屬向負責南丫海難調查一案並予以協助的相關水警調查小組致以感謝。不過，家屬透露，警方耗費8年進行調查，雖然獲得很多資料、證物、證人證供，「最後亦因為某些技術上的原因及壓力，警方無奈地未能啟動起訴程序」。

家屬表示，他們引頸以盼，是當年時任特首梁振英及房屋及運輸局長張炳良曾公開對全港市民許下承諾之兌現——「徹查意外、絕不姑息」，「獨立調查委員會之報告絕不可能不公開」。有關承諾至今未兌現，家屬反問：「難道政府官員在公眾媒體對着全港市民許下字字鏗鏘的承諾，只是冠冕堂皇卻不會兌現的官腔假大空？」、「難道『⼀定走數』是香港特區政府的傳統？」

家屬指出，海難事發至今，經歷兩屆政府，兩屆特區首長無論公開或閉門都未有親自與家屬會面，而今屆特首對南丫海難一事更是隻字不提，「是因為39條人命、眾多傷者及香港市民在海上的生命安全利益不值得令今屆政府動容？」家屬批評，香港政府多年來對此事的態度是避而不談、瞞天過海，事發至今沒有一名政府官員需為意外成因負責。

2012年10月1日，南丫四號及海泰號在南丫島對開相撞，釀成39人死亡。死因庭去年11月19日通知遺屬不會就事件召開死因研訊，並根據警方的死亡調查報告、海難委員會報告等，裁定死者「非法被殺」。