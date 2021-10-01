消費券第二期｜市民擬買逾萬元手機　稱消費券減輕負擔 (13:40)

政府今（10月1日）發放第二期電子消費券，第一輪經八達通登記的巿民今日可領取2000元消費券。大圍站有港鐵職員表示，今早領取消費券的市民明顯較8月派發首期消費券時減少，亦較少巿民需職員協助。
市民胡小姐表示，打算使用消費券添置餐桌及餐椅等家具，稱早前已看中心頭好。廖先生說因工作需要，計劃購買價值約1.5萬元手機，會使用消費券減輕負擔。
今早10時許，大圍港鐵站不時有巿民領取八達通消費券；有零星巿民失望而回，因他們未趕及在7月17日前完成登記，需待下月才能領取第二期消費券。在場協助的港鐵職員稱，今早僅小量巿民查詢八達通增值額回贈，認為大部分巿民已「熟手」，迅速領取消費券，故未見人龍。另有巿民在便利店領取消費券，以換取現金券回贈，持續有約十數人輪候。
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