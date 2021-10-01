消費券第二期｜市民擬買逾萬元手機　稱消費券減輕負擔 (13:40)

市民胡小姐表示，打算使用消費券添置餐桌及餐椅等家具，稱早前已看中心頭好。廖先生說因工作需要，計劃購買價值約1.5萬元手機，會使用消費券減輕負擔。

今早10時許，大圍港鐵站不時有巿民領取八達通消費券；有零星巿民失望而回，因他們未趕及在7月17日前完成登記，需待下月才能領取第二期消費券。在場協助的港鐵職員稱，今早僅小量巿民查詢八達通增值額回贈，認為大部分巿民已「熟手」，迅速領取消費券，故未見人龍。另有巿民在便利店領取消費券，以換取現金券回贈，持續有約十數人輪候。

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今起派發 市民港鐵站排隊拍八達通領消費券【附實用連結+優惠資訊+短片】

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大埔新達廣場 10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券

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消費券適用及不適用交易類別

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