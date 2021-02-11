電子消費券第二期｜今起派發　市民港鐵站排隊拍八達通領消費券【附實用連結+優惠資訊】 (08:52)

電子消費券第二期今起（10月1日）派發，7月4日至7月17日完成電子登記的市民，如選用支付寶、Tap＆Go或WeChat Pay HK，會自動收到3000元消費券；選用八達通的市民則需到指定地點拍卡，領2000元消費券。不少市民早上便前往領券，早上約8時，杏花邨港鐵站有部分市民到港鐵補貼領取站拍卡領券，亦有市民到OK便利店拍卡領券，一度出現人龍。
政府表示，已於今日經4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第二期消費券。另外，約1.7萬名於8月16日至9月15日期間在政府提供的特別安排下以書面表格重新登記的合資格市民，亦已在今日獲發第一期消費券。這些市民今日內會陸續收到相關手機短訊或應用程式通知。
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