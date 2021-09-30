新冠疫苗｜醫管局員工接種率升至逾95% (22:35)

醫管局轄下三間龍頭醫院設立新型冠狀病毒疫苗接種站，為到公立醫院覆診的病人和訪客接種疫苗。食物及衛生局長陳肇始今日（30日）下午到三間醫院視察，鼓勵市民善用該項便利措施，並指醫管局員工最新整體接種率已升至超過95%。該局員工接種率較上月增約兩個百分點。

醫管局發言人表示，現時醫生、護士、專職醫療職員、支援人員及其他職系員工的接種率，均介乎95%至96%。據立法會文件，截至8月29日，當時醫管局員工整體接種率為93.3%，其中醫生組別超過99%，護士及專職醫療超過91%，支援人員和其他員工的接種率分別為超過94%及逾90%。

被問到為何醫生接種率會下跌，最新數字低於8月的99%，發言人解釋，醫管局因應醫護人手變動，定期調整各職系員工的基數，故接種率會有變化。

陳肇始今日在醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞的陪同下，參觀位於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院的新冠疫苗接種站。政府由昨日（29日）起於上述醫院設立接種站，方便覆診病人和訪客，尤其是專科門診的病人，毋須預約即時接種復必泰疫苗。

接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午十時至下午七時，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午六時三十分。如市民選擇接種科興，接種站會轉介他們到鄰近的社區疫苗接種中心。